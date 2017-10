Freie Plätze für die Skitrainingswoche in Uderns, Hochzillertal

Burgwedel. Die Abteilung Ski & Fitness desSV Großburgwedel fährt in der Zeit vom 24. Februar bis 3. März 2018 zur Skitrainingswoche nach Uderns in das Hochzillertal. Von Uderns aus erreicht man bequem die Skigebiete der Zillertal-Arena, Hochfügen und Spieljoch. Über 100 Pistenkilometer und mehr als 50 moderne Liftanlagen auf bis zu 2.500 Meter Höhe können hier im Verbund befahren werden. Vereinseigene Skiübungsleiter und Skibetreuer bieten in dieser Skitrainingswoche fortgeschrittenen Skifahrern Vertiefungs- und Erweiterungsmöglichkeiten für Ski alpin in Gruppen an. Verbesserung des persönlichen Fahrkönnens und Spaß in der Skigruppe stehen auf dem täglichen Programm. Die Anreise erfolgt ab Großburgwedel in einem modernen Reisebus. In Uderns stehen im Hotel neben komfortablen Zimmern mit Halbpension und Kaffeejause zusätzlich ein großzügiger Wellnessbereich den Teilnehmern der Skitrainingswoche zur Verfügung. Einige wenige Plätze sind noch für diese Skireise frei.

Anmeldungen nimmt Alfred Homm unter Telefon (0 51 39) 65 10 entgegen. Gern auch per E-Mail unter anmeldung@ski-fitness.de, Betreff: Uderns 2018. Weitere Informationen unter www.ski-fitness.de.