Freie Spielgruppenplätze

Mellendorf. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Mellendorf bietet mehrere Eltern-Kind-Spielgruppen an. Im Kreis der Sonnenzwerge sind ab Dezember wieder zwei Sitzkissen frei. Der Kurs findet mittwochs zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr im Sonnenzimmer des Pfarrhauses, Wedemarkstrasse 28 in Mellendorf statt und richtet sich an Kinder zwischen eineinhalb und drei Jahren. Anmeldung und Info bei Dr. Jana Trittmacher (Kursleitung) über spielgruppe.mellendorf@gmx.de oder (0 51 30) 37 46 28.