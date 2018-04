Frühjahrs-Ladies-Secondhand-Markt in Helstorf

Helstorf. Am Sonntag, 22. April, von 11 bis 15 Uhr bietet sich die Möglichkeit Kleider, Shirts, Hosen, Schals und Taschen mit viel Spaß an die Frau zu bringen. Oder bei kleinen kulinarischen Köstlichkeiten, Kaffee, Kaltgetränken und leckerem, selbst gebackenem Kuchen entspannt stöbern, soviel das Herz begehrt. Der Ladies-Secondhand-Markt findet in der Helstorfer Grundschule, Heidbrake 2 statt. Informationen unter Telefon (0 50 72) 77 27 90.