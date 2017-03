50 Künstler aus der Region und Gastaussteller präsentieren ihre Arbeiten

Mellendorf. Sie ist aus dem Veranstaltungskalender der Wedemark nicht mehr wegzudenken: die Frühjahrsausstellung des Hobbykreises Wedemark. Auch in diesem Jahr werden wieder über 50 Hobbykünstler aus der Region und Gastaussteller ihre Arbeiten präsentieren und einladen, Erlesenes und Schönes zu entdecken und teilzuhaben an der Lebensfreude, die durch Kreativität entsteht.Im Schulzentrum Mellendorf erwartet die Besucher am 18. und 19. März ein vielfältiges ideen- und variantenreiches Angebot, an, ausschließlich von den Künstlern selbst gefertigten Arbeiten.Frühlingshaftes und Österliches vertreibt das Wintergrau aus Haus und Garten.Die buchstäblich bunte Mischung machts; zur Jahreszeit passende Floristik, ausgefallener Schmuck, textile Unikate, kunstvolle Holzarbeiten, Ideen aus Pappe und Papier, aus Alt mach Neu, ob aus altem Leinen, Besteck oder Nespressokapseln.Ob fast vergessenes Handwerk oder neue künstlerische Ideen – die gezeigte Vielfalt kann stets alle begeistern. Natürlich wird auch Osterdekoration in allen möglichen Techniken angeboten. Allein an sieben Tischen können die Besucher unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten von Ostereiern bewundern, alles Unikate.Wer ein passendes Geschenk sucht, das eigene Heim verschönern möchte oder selbst kreativ werden möchte und dafür Anregungen sucht, ist auf der Ausstellung genau richtig. Die Aussteller geben gern Tipps und einige lassen sich bei der Arbeit über die Schulter schauen. An eine gemütliche Pause ist in der Cafeteria gedacht, wo den Besuchern die Auswahl am Kuchenbüfett bei den von den Ausstellern gebackenen Torten sicher schwerfällt. Reichlich Parkmöglichkeiten rund um das Schulzentrum in Mellendorf, Fritz-Sennheiser-Platz 2 sind ausgeschildert.Besucher aus dem Umland können Mellendorf mit der S-Bahn S 4 erreichen. Vom Bahnhof zum Schulzentrum Mellendorf sind es nur wenige Minuten Fußweg.Die Ausstellung ist geöffnet am Sonnabend, 18. März, von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag, 19. März, von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.