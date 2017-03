Frühjahrsbeetpflege

Berkhof. Der Verein Schöner Leben Berkhof-Plumhof-Sprockhof hofft zur alljährlichen Beetpflege am Sonnabend, 1. April, um 9 Uhr auf zahlreiche Unterstützung, um Licht in die Herzen und die Dörfer zu bringen. Treffpunkt ist an der Wieckenberger Straße bei dem Wunschbaum. Mitzubringen sind Sonnenschein, gute Laune, eine Gartenschere und Handschuhe. Falls vorhanden ebenfalls Laubharke und/oder Laubbehälter.