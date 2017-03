Frühlingsschießen

Gailhof. Hiermit lädt der Schützenverein „Sichere Hand“ alle Mitglieder und Freunde des Vereins herzlich zum Frühlingsschießen am Freitag, 24. März, ab 19 Uhr ein. An diesem Abend sind alle willkommen bei einem sportlichen Spaßwettkampf um ein paar kleine Überraschungen zu schießen. Der Vereinsmeister wird unter den Mitgliedern in den Disziplinen Luftpistole und Luftgewehr in den jeweiligen Altersklassen ermittelt.

Meldeschluss am Freitag ist um 21 Uhr.