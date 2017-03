Frühlingszauber

Sonnenborstel. Die Sonnenborstler Schatztruhe lädt am Sonnabend, 18. März, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 19. März, von 11 bis 18 Uhr zum Frühlingszauber in den Jägerkrug nach Sonnenborstel bei Steimbke ein. Zu Bestaunen gibt es unter anderem bemalte Gänseeier, Buchfaltkunst, Quilling, Dekoratives aus Beton und vieles mehr. Für Kinder ist ein Kinderschminken eingerichtet, und für das leibliche Wohl sorgt an beiden Tagen das Team vom Jägerkrug in alt bekannter Weise. Zusätzlich bereichert am Sonntag, 19. März, ein Bäckerstand mit frischen Brot und ein Stand, wo es Fisch in verschiedenen Varianten gibt, die Ausstellung. Die Parkgebühr und der Eintritt sind wie in jedem Jahr frei.