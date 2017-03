Frühlingszeit ist Pflanzzeit

Torffreie Erde und historische Tomatenpflanzen im Mooriz

Resse. Gute Nachricht für alle Hobbygärtner: Es gibt Alternativen zur torfhaltigen Erde. aha (Abfallentsorgungsgesellschaft Region Hannover) hat sich mit dem Problem auseinandergesetzt und bietet torffreie Erde an. Erde, für die Kompost verwendet wird, der aus den Bioabfällen der Bürger produziert wird.Das Mooriz in Resse unterstützt das Projekt bereits im vierten Jahr und bietet auch in diesem Frühjahr torffreie Erde als Sackware zum Verkauf an. Mit dem Abbau von Torf verschwinden Lebensräume für seltene Tier- und Pflanzenarten wie das Birkhuhn oder der Sonnentau. Es dauert 1.000 Jahre, bis ein Meter Torf gewachsen ist, das heißt, ein gesundes Moor wächst nur circa ein Millimeter pro Jahr. Intakte Moore speichern das Klimagas Kohlendioxid, abgetorfte Moore setzen es frei. Allein in Deutschland setzt die Torfgewinnung jährlich rund zwei Millionen Tonnen CO2 frei. Moorschutz ist daher auch Klimaschutz und torffreie Erde zu verwenden ein guter Beitrag zum Umweltschutz. Ab Freitag, 24. März, gibt es wieder torffreie Erde im Mooriz.In diesem Jahr wird das Mooriz am 12. Mai von 15 bis 19 Uhr einen Verkaufsnachmittag für die beliebten historischen Tomatenpflanzen veranstalten. Für den Verkauf gilt: Nur solange der Vorrat reicht, in den letzten Jahren waren die Pflanzen sehr schnell vergriffen. Vorbestellungen sind nicht möglich. Familie Kirschning von der Naturkundlichen Vereinigung Langenhagen /NVL hat sich in Zusammenarbeit mit einer Gärtnerei auf die Züchtung der Pflanzen spezialisiert und bietet sie mit großem Erfolg seit einigen Jahren an. „Die alten Sorten schmecken nicht nur herzhafter, der große Reiz liegt auch in der Vielfalt der Farben, Größen und Formen“, so Kirschning. Natürlich sind die historischen Tomatenpflanzen auf torffreier Erde gezogen worden. Der Erlös kommt dem Natur- und Artenschutz zugute.Das Mooriz ist von mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet, die Geschäftsstelle ist mittwochs bis freitags unter Telefon (0 51 31) 4 79 97 44 erreichbar. Eintritt frei. Informationen und Termine unter www.mooriz.de.