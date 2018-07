Frühbucherrabatt noch bis 15. Juli

Frühbucherrabatt noch bis 15. Juli

Wedemark. Knapp 160 Fans der Hannover Scorpions haben ihn schon genutzt, den Frühbucherrabatt auf Dauerkarten der kommenden Oberliga-Saison 18/19 in der Eishockey-Oberliga Nord. Nur wer seine Dauerkarte bis zum 15. Juli auch bezahlt hat, kommt in den Genuss der Verbilligung der Dauerkarten. Bis zum ersten Testspiel gegen die Hamburg Crocodiles am 7. September sind es zwar noch knapp zwei Monate, dennoch kann man jetzt schon erst einmal das „Schnäppchen“ für die nächste Saison mitnehmen.