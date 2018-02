Frühjahrskonzerte am Gymnasium Mellendorf

Mellendorf. Auch in diesem Jahr präsentieren der Chor sowie das Orchester des Gymnasiums Mellendorf einen bunten Reigen unterschiedlicher Stücke aus verschiedenen Musikgenres. Das Programm wurde in einer intensiven Musikarbeitswoche in Goslar erarbeitet. Die Zuhörer können dabei unter anderem erfahren, wer warum im Regen singt und wie eine Musik klingt, die Teil einer märchenhaften Welt namens Narnia ist, deren Eingangspforte ein gewöhnlicher Kleiderschrank ist.

Die beiden Konzerte finden am Freitag, 16. Februar, und am Sonnabend, 17. Februar, jeweils um 19 Uhr im Forum des Campus W statt. Die Leitung haben Christoph Badde und Axel Matzantke. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.