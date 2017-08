Führung

Brelingen. Eine Führung mit vielen Informationen über die Brelinger Kirchengeschichte bietet Friedrich Bernstorf am Sonntag, 27. August, ab 16 Uhr an. Treffpunkt für Interessierte ist am Fuße des Kirchturms. Die Teilnehmer erfahren auch, warum über den Bau der heutigen Kirche lange gestritten wurde und warum der Kirchturm relativ klein geraten ist. Außerdem erfolgt ein kurzer Gang über den ehemaligen Friedhof direkt an der Kirche, der unter heftigem Protest aus Elze und Meitze vor etwa 170 Jahren verlegt wurde. Die Führung ist kostenfrei und findet im Rahmen des Dorf- und Gemeindefestes statt. Eine Spende für die diakonische Arbeit der Kirchengemeinde kann gegeben werden.