Für Frauen in Wechseljahren

Hormonyoga-Seminar auf Sporthof Schöne Aussicht

Lindwedel. Am 9./10. März bietet der Sporthof Schöne Aussicht ein Hormonyoga-Seminar für Frauen in den Wechseljahren an. Im Vordergrund steht der Übungskatalog der hormonellen Yogatherapie nach Dinah Rodrigues. Hormonyoga kann Symptome der Wechseljahre, wie lästige Hitzewallungen, depressive Verstimmungen und frühzeitige Alterung eindämmen. Das Rezept der 85-jährigen vitalen Erfinderin: Frau (ab 40!) praktiziere den von ihr entwickelten Übungskatalog zwecks Wiederherstellung des hormonellen Gleichgewichts, lebe gesund und praktiziere Yoga. Ein wesentlicher Bestandteil der Übungen sind spezielle Atemtechniken gekoppelt mit Übungen aus dem Hatha Yoga und Techniken einer nachhaltigen Entspannung. Info und Anmeldung unter Telefon (0 50 73) 92 31 11 beziehungsweise schoene.aussicht.lindwed@t-online.de. Die Seminarleitung übernimmt Astrid Engelbrecht; Kurszeiten: Freitag 17 bis 20 Uhr, Sonnabend 10 bis 13 Uhr, Kosten pro Person 85 Euro.