Fußballschule beim MTV

Es sind noch wenige Plätze frei

In den Osterferien vom 26. bis 29. März gastiert die Fußballschule Karsten Surmann (ehemaliger Fußballprofi von Hannover 96) wieder im Sportpark des Mellendorfer TV und vermittelt an vier Tagen in acht Trainingseinheiten Grundtechniken, sicheres Passen, verschiedene Schusstechniken, Ballannahme, Kopfballspiel, Dribbling und Tricks. Die Teilnahmegebühr von 179 Euro beinhaltet Essen und Getränke, ein Trikotset von PUMA, eine Teilnehmerurkunde sowie ein Pokal. Unter www.fussballschule-surmann.de können kurzentschlossene Eltern ihr Kind noch anmelden.