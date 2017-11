Fußballschule in den Osterferien

Anmeldungen beim MTV ab sofort möglich

Bereits zum vierten Mal gastiert die Fußballschule des ehemaligen 96-Profis Karsten Surmann beim Mellendorfer TV. In den Osterferien vom 26. bis 29. März 2018 haben Jungen und Mädchen von fünf bis 14 Jahren wieder die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten beim Fußball zu verbessern. An vier Tagen werden in acht Trainingseinheiten Grundtechniken, sicheres Passen, verschiedene Schusstechniken, Ballannahme, Kopfballspiel, Dribbling und Tricks vermittelt. Die Teilnahmegebühr von 179 Euro beinhaltet Essen und Getränke, ein Trikotset von PUMA, eine Teilnehmerurkunde sowie ein Pokal. Für das zweite Kind einer Familie wird ein Geschwisterrabatt gewährt. Maximal 50 Kinder können teilnehmen. Anmeldungen sind ab sofort unter www.fussballschule-surmann.de möglich.