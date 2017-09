Gästeführung

Bissendorf. Die nächste Gästeführung in Bissendorf findet am Sonntag, 8. Oktober, um 14.30 Uhr statt. Gästeführerin Marga Hetzel unternimmt mit den Teilnehmern einen Spaziergang

durch den alten, historischen Ortskern von Bissendorf, mit seinen schönen Fachwerkhäusern.

Dabei erfahren die Gäste Geschichte zu dem Dorf, seinen Plätzen und Straßen und Geschichten zu berühmten und weniger berühmten Personen, die mit dem Dorf in Verbinding

standen. Treffpunkt ist vor dem Bürgerhaus in Bissendorf. Die Kosten betragen drei Euro pro Person.