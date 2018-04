Gästeführung

Bissendorf. Am Mittwoch, 25. April, um 18 Uhr startet an der Treppe des Bissendorfer Bürgerhauses ein Rundgang durch Teile des historischen Dorfkerns mit Jungfer Anni. An diesem Abend geht es um alte Handwerksberufe. Vom Flickschuster über den Quacksalber oder den Kesselflicker wird berichtet, ebenso kommen der Bader, der Sattelmacher aber auch der Henker nicht zu kurz. Warum gab es überhaupt die Zünfte und was haben sie früher geregelt, konnte jeder werden was er wollte oder gab es Richtlinien für die einzelnen Berufszweige? Dies und noch viel mehr erfährt man auf dem eineinhalbstündigen interessanten und amüsanten Spaziergang. Bitte an wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk denken. Der Beitrag für die Führung beläuft sich auf vier Euro pro Person. Telefonische Anmeldung unter (0 51 30) 6 03 63 oder (01 75) 9 63 65 71.