Garagenflohmarkt

Meitze. Am Sonntag, 14. Mai, findet der 2. Garagenflohmarkt von 10 bis 16 Uhr in Meitze statt. Die Initiatoren Henning Sander und Karsten Molesch laden herzlich zu einem Sonntagsspaziergang durch Meitze ein. Weiterhin können sich Interessierte gerne anmelden, wenn sie selbst einen Stand betreiben wollen. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Der Flohmarktplan wird wieder an allen Ständen ausliegen und hängt an allen Ortseingängen. Anmeldungen mit Angabe, was am Stand verkauft wird, bis zum 2. Mai an molesch@initonline.com oder telefonisch unter (01 51) 22 63 54 90.