Interessierte können sich vorher Flyer mailen lassen

Bissendorf-Wietze. Der Garagenflohmarkt in Bissendorf-Wietze findet am Sonntag, 27. August, von 10 bis 15 Uhr statt. Die Organisatoren freuen sich über die rege Beteiligung und über die gestiegenen Anmeldungen. Natürlich können sich Bewohner von Bissendorf-Wietze auch noch kurzfristig entscheiden mitzumachen. Erstmals gibt es in diesem Jahr Flyer, die den Ortsplan mit den verschiedenen Ständen aufzeigen, um den Besuchern eine bessere Orientierung zu ermöglichen. Diese liegen bei Familie Reichert (Rügener Weg 1), bei Familie Pfeiffer (Wietze-Aue 74) sowie in Steffi´s Laden aus. Gerne kann der Flyer auch per E-Mail vorab angefordert werden unter FlohmarktBIWI@gmx.de.Folgende Teilnehmer sind am Sonntag dabei: Familie Bundtzen, Am Kreihnbrink 11a, Kinderspiele, TV, Trödel; Familie Baar, Am Kreihnbrink 13a, Geschirr, Garten, Haushalt, Elektro; Familie Binnebößel, Am Kreihnbrink 13a, Kinderkleidung und -schuhe, Spielzeug, Damenoberbekleidung Deko; Familie Deike, Am Kreihnbrink 13a, Angelzubehör, Kleingeräte, Dekoartikel, Dachbodenfunde, DVDs; Familie Hüsken, Am Schafsteg 3a, Kinder-/Damen-/ Herrenbekleidung, Haushalt; Familie Kunstmann, Am Schafsteg 5a, Porzellan (Tassen und Kannen), HIFI-Anlage, CD-Recorder, Blue Ray, CDs; Familie Jüngling, Am Weiher 17/17a, Haushaltsauflösung, Kleinmöbel und andere Flohmarktartikel; Familie Voß, Am Weiher 17/17a, Haushaltsauflösung, Kleinmöbel und andere Flohmarktartikel; Familie König, Am Weiher 17/17a, Haushaltsauflösung, Kleinmöbel und andere Flohmarktartikel; Familie Dencker, Bussardweg 52, Babykleidung und -ausstattung, Damenkleidung, Taschen, antike Möbel; Familie Grawunder, Bussardweg 66, Kinderkleidung und -spielzeug, Kinderzimmermöbel, Hausrat; Familie Mennenga, Eichhornweg 27a, Kinder-Autositze, Laufstall, Kinderwagen, Baggi, Kindersachen; Familie Poneß, Eichhornweg 3a, allgemeine Haushaltssachen, Damengarderobe Größe 38, Kindersachen; Familie Meyer, Elsternstieg 6, von Hausrat über Dekoartikel und Gemischtes; Familie Brunotte, Farnweg 2, alles für die Frau, Bücher, CDs, Antikes, Hausrat, Geweihe; Familie Beumann, Im Bruche 2a, Multifunktionslaserdrucker, Autoradio, Deko- und Haushaltsartikel; Familie Stichnoth, In der Krakau 15, Haushalt; Familie Siedler, In der Krakau 1a, allgemein Hausrat, Werkzeug, Elektrogeräte, Bücher, Kindersachen; Familie Nauel, Kantstraße 7, Kinderbekleidung Größe 62 bis 92, Spielsachen, Frauenbekleidung Größe 38; Familie Zabbel, Märchenweg 10, Haushalt; Familie Müller, Märchenweg 28, Haushalt; Familie Schuster, Märchenweg 5, Kindersachen, Haushalt; Familie Hennig, Märchenweg 6, Spielzeug, Haushalt; Familie Stobinski, Märchenweg 8, Kinderkleidung, Spielzeug, Haushalt; Familie Vogtlaender, Natelsheideweg 1, Kinderkleidung, Spielzeug (Lego, Playmobil), Haushalt, Waffeln; Familie Reichert, Rügener Weg, Kindersachen, Haushalt; Familie Krause, Wietze-Aue 66a, Kinderkleidung und -schuhe, Spielzeug; Familie Pfeiffer, Wietze-Aue 74, Kleidung und Diverses aus dem Haushalöt, Reifen, Kinderspielzeug.Das Organisationsteam freut sich auf einen schönen Flohmarkt-Sonntag, tolle Gespräche und hofft auf schönes Wetter.