Gartenandacht

Helstorf. Unter dem Motto „Schau an der schönen Gärten Zier“ öffnen Mitglieder der Kirchengemeinde Helstorf-Abbensen ihre Gärten für eine halbstündige Andacht. So lädt am Mittwoch, 14. Juni, um 18.30 Uhr Familie Alex am Waldrand 10 in Helstorf zu sich ein. Nach der Besinnung bitten Ulrike und Helmut Alex die Besucher noch eine Weile bei Getränken und Gesprächen beisammen zu bleiben.