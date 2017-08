Gartenkirche

Helstorf. Unter dem Motto „Schau an der schönen Gärten Zier“ lädt am Mittwoch, 23. August, um 18.30 Uhr die Kirchengemeinde Helstorf-Abbensen wieder zu einer Gartenandacht ein. Diesmal lädt Annedore Wendebourg, Brückenstaße 13 in ihren Garten ein. Die etwa halbstündige Andacht gestaltet sie mit einigen Kindern aus dem Irak und Rumänien, die ein bisschen aus ihrem Land erzählen und wie sie nach Deutschland gekommen sind. Nach der Andacht können alle noch bei fremdländischen Köstlichkeiten beisammen bleiben und Wärme und Garten genießen.