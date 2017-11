Gastgeber gesucht

Lebendiger Adventskalender in Mellendorf

Mellendorf. Alle Jahre wieder plant die Gemeinde Mellendorf/Hellendorf den lebendigen Adventskalender. Auch in diesem Jahr sollen sich in der Adventszeit symbolisch 24 Adventstürchen öffnen – täglich um 18 Uhr. Vor der Haustür oder am geschmückten Fenster des Gastgebers treffen sich die Teilnehmer, um gemeinsam ein Lied zu singen, eine Geschichte zu hören oder einem Gedicht zu lauschen. Bei vielen Gastgebern ist es zur schönen Gewohnheit geworden, dass man anschließend noch zusammenbleibt und eine Tasse Tee genießt, ein paar Spekulatius knabbert und noch plaudert. Das kann aber jeder gastgebende Haushalt selbst entscheiden. Einfach mal für einige Minuten die Seele baumeln lassen, um sich mit diesem besonderen Erlebnis auf Weihnachten einzustimmen oder wieder einmal mit den Nachbarn ins Gespräch kommen. Wer Gastgeber werden möchten, meldt sich bei Familie Bennett unter Telefon (0 51 30) 4 08 44.