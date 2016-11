Geflügelschießen

Hope. Der Schützenverein Hope lädt seine Mitglieder und alle Bürger recht herzlich zu seinem alljährlichen Geflügelschießen ein. Dieses findet am Freitag, 9. Dezember, ab 19 Uhr in dem Räumlichkeiten des Schützenvereins im Dorfgemeinschaftshaus Hope statt. Der Schützenverein freut sich über viele Gäste, die Spaß am Schießen und an der Geselligkeit haben.