Geführte Tour

Wedemark. Der LandFrauenverein Wedemark lädt am Mittwoch, 12. Oktober, zu einer geführten Tour „Bewegte Steine“ am Brelinger Berg, recht herzlich ein. Treffpunkt ist der Parkplatz am Friedhof in Bennemühlen, am Klagesfeld. Wer sich für die Eiszeit und die Entstehung der Wedemärker Landschaft interessiert, für den ist die klassische Führung „Bewegte Steine am Brelinger Berg“ intereassant. Die Tour dauert zweieinhalb Stunden und man sollte gut zu Fuß sein. Abschließend wird im Beans-Country in Bennemühlen Kaffee getrunken. Gäste sind herzlich willkommen. Anmeldungen bis zum 28. September bei Margrid Heuer unter Telefon (0 51 35) 9 25 00 10, Fax (0 51 35) 9 25 00 19.