Geistliches Konzert

Bissendorf. Die St.-Michaelis-Kantorei – unter Leitung von Ole Magers – lädt ein zu einem „Konzert um Tod und Ewigkeit“ in die St.-Michaelis-Kirche am Freitag, 18. November, um 18 Uhr. „Gott ist Liebe. Das heißt, dass Anfang und Ende menschlichen Lebens bei Gott aufgehoben sind.“ (Dietrich Bonhoeffer). Der Tod geliebter Menschen ist für ihre Hinterbliebenen schmerzhaft, nur schwer zu ertragen. Das Konzertprogramm will mit Musik und Texten in gemeinsamer Trauer der Toten gedenken und Trost spenden, sich zugleich aber auch bewusst den Lebenden zuwenden. Trauer, Tränen, Dank den Toten – Liebe. Nächstenliebe den Lebenden. Unterstützt werden die Sänger der Kantorei von Solisten und Kammermusikern.