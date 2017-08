Gemeindefest mit Chören

Helstorf. Am Sonntag, 20. August, lädt die Kirchengemeinde Helstorf ein zu einem sommerlichen Gemeindefest. Beginn ist um 14 Uhr mit einem Familiengottesdienst zum Thema Vertrauen in der Kirche. Mit dabei ist die freche Handpuppe Lotta, die manche Kinder bereits von der Krümelkirche kennen und der Posaunenchor, der zeigt, dass er auch Poppiges spielen kann. Der spielt auch hinterher noch draußen, und wird abgelöst von „Joy of Gospel“. Neben diesen musikalischen Genüssen wartet an der Pfarrdiele ein großes Büfett mit Kuchen und Torten auf viele Gäste. Daneben gibt es auch Herzhaftes. Für Kinder (und jung gebliebene Erwachsene) haben die Konfirmanden lustige Spiele vorbereitet und bieten an, sich schminken zu lassen.