Kirchengemeinden sammeln Kleidung, Schuhe und Haushaltstextilien

Resse/Kirchhorst. Viele Menschen können sich keine gut erhaltene oder gar neue Kleidung leisten. Die evangelische Gemeinden Kirchhorst und Resse im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen sowie die Deutsche Kleiderstiftung führen darum eine gemeinnützige Kleidersammlung durch. So wird Hilfe in Deutschland und Osteuropa ermöglicht.Benötigt werden gut erhaltene, saubere Bekleidung für alle Altersgruppen, Schuhe und Textilien wie Bettwäsche, Handtücher und Tischdecken. Für die Kleidersammlung nicht geeignet sind stark verschmutze oder beschädigte Textilien. Gesammelt wird vom 27. November bis 2. Dezember in Kirchhorst jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr auf dem Hof Schaper, Steller Straße 13. In Resse steht die Garage rechts am Pfarrhaus, Martin-Luther-Straße 10, vom 27. November bis 1. Dezember jeweils zwischen 9 und 17 Uhr als Sammelstelle zur Verfügung.Unter dem Leitwort „für Wärme und Würde“ wird ausgedrückt, wie die Stiftung ihre Hilfe versteht. Nicht nur wärmende, sondern auch gut erhaltene Kleidung ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Die Kleiderstiftung möchte mit der gespendeten Kleidung dazu beitragen, dass auch einkommensschwache Menschen ihre Würde wahren können. Die Sammlungen werden nach den Standards des Dachverbands FairWertung durchgeführt. FairWertung engagiert sich für mehr Transparenz und Verantwortlichkeit beim Sammeln und Verwerten von gebrauchter Kleidung.Weitere Fragen beantwortet gerne die Deutsche Kleiderstiftung unter Telefon (0 53 51) 52 35 40 oder im Internet unter www.kleiderstiftung.de.