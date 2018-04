Gemeinsamer Spaziergang

Wiechendorf. Aufgrund des erfolgreichen Auftaktes am Ostermontag lädt das Seminaraktionszentrum Wedemark am Feritag, 27. April, zum zweiten Spaziergang für alle interessierten Zwei- und Vierbeiner ein. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Ehrenmal in Wiechendorf. Ziel ist der Aussichtsturm am Bissendorfer Moor. Dauer bis etwa 19 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.