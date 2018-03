Gemeinschaftsball Brelinger Vereine

Brelinger Vereine. Unter dem Motto „Kein Dinner for One“ hatte die Freiwillige Ortsfeuerwehr Brelingen, der Männergesangverein und der Schützenverein kürzlich zu ihrem traditionellen (70.) Gemeinschaftsball in das Gasthaus Stucke nach Mellendorf eingeladen. Die Besucher bekamen einen tollen Abend mit viel Bewegung, guter Musik, Losglück und toller Showeinlage geboten.

Nach der offiziellen Begrüßung der Gäste durch den ersten Vorsitzenden des Schützenvereins Jens Pinkvoß, und einem leckeren Essen, zog es die Gäste auf die Tanzfläche. Gut gemischt war die Altersstruktur, der Ablauf locker und die Tanzfreude der Besucher zeigte, dass sich die Organisatoren um die Zukunft dieses Gemeinschaftsballs keine Sorgen machen müssen. Dass Tanzlaune, Schwung und ausgelassene Stimmung bis in die späte Nacht anhielten, war vor allem dem an diesem Abend für die Musik verantwortlichen DJ Volker von der Florida Sunshine Band und dessen exzellenter Musikmischung zu verdanken.

Die große Tombola, bei der „regionale“ Preise ausgeschüttet werden konnten, stellte ein weiteres Highlight dar. „Ich möchte mich bei allen Spendern, vor allem der Wedemärker Geschäftswelt und Gaststäten, für die großzügigen Spenden recht herzlich bedanken”, betonte Pinkvoß. Höhepunkt des Abends aber war einmal mehr der Auftritt der Showgruppe des Schützenvereins die „PS Omi`s“, die die Lachmuskeln der Zuschauer schwer belastete.

Ein besonderer Dank gilt auch den beiden „Fahrern“ Melanie und Karsten.

Sponsoren der Tombola waren: Rats-Apotheke; Sport Haeuser; Golfclub Maspe; Esso Station Mellendorf; Back-Naschwerk Negenborn; SB Tankstellen Thies; Herrenhäuser Braurerei; Fußpflege Frau Kraus; Raiffeisen Mellendorf; Blumenhaus Borgas; Gärtnerei Klipphahn; Weinhandel Schwarz; VGH-Büro Lothar Steinbarth; Sattlerei Claudia Cordes; Fleischerei Grimsehl; Landschlachter Backhaus; Bioladen Rotermund/Hemme; Friseur Haarstudio One in Brelingen; Imkerei Cord Hemme in Brelingen; Hokospokos in Mellendorf; Edeka-Markt Poppe in Brelingen; Edeka-Markt Lüders in Wennebostel; REWE-Markt in Mellendorf; Famila-Markt in Mellendorf; Frischmarkt Pagel in Resse; Heidegasthaus Löns in Resse; Paradies zum Waldeseck in Brelingen; Resseo in Resse; Sombrero in Bissendorf; Gaststätte Knop in Abbensen; Country Beans in Bennemühlen; Gasthaus Goltermann in Elze; Herzblut in Mellendorf; Ristorante Romantico in Mellendorf; Zum Eichenkrug in Mellendorf; Gasthaus Stucke in Mellendorf; Restaurant Artemis in Mellendorf; Ristorante Italiano in Mellendorf; Restaurant Saloniki in Brelingen.