Generalversammlung

Abbensen. Der Schützenverein Tyrol in Abbensen lädt alle Vereinsmitglieder zu seiner Generalversammlung am Sonnabend, 4. März, um 19.30 Uhr in das Schützenhaus in Schützentracht ein. Ab 19 Uhr besteht auch die Möglichkeit, den Beitrag zu bezahlen. Interessierte Bürger haben die Möglichkeit, dabei in den Verein einzutreten. Auf der Tagesordnung, die in Abbensen ausgehängt ist, stehen unter anderem Wahlen zum Vorstand. Der 1. Vorsitzende stellt sich nach 30 Jahren nicht mehr zur Wahl.