Geschichten und Gedichte

Brelingen. Miteinander Geschichten zu hören und Lieder zu singen gehört mit zu den schönsten Weihnachtsbräuchen. Deshalb wird Wolfgang Menzel, wie schon in den vergangenen Jahren, in der Brelinger St.-Martini-Kirche „Geschichten und Gedichte zur Weihnachtszeit“ lesen und mit allen Anwesenden gemeinsam Weihnachtslieder singen. Groß und Klein sind herzlich am Donnerstag, 15. Dezember, um 19 Uhr dazu eingeladen. Der Eintritt ist frei.