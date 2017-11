Geschlossen

Region. Am Donnerstag, 9. November, ist der Wasserverband Garbsen-Neustad a-Rbge. aufgrund des Gesundheitstages nicht zu erreichen. Grund ist die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements in Zusammenarbeit mit einer Krankenkasse. Ziel ist die nachhaltige Förderung der Gesundheit und Motivation der Mitarbeiter. In wichtigen Notfällen ist der Bereitschaftsdienst unter der bekannten Telefonnummer (0 51 37) 87 99 66 erreichbar. Das Kundencenter ist an diesem Tag geschlossen.