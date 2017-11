Fachtag zum Thema „Weibliche Genitalverstümmelung“

Region. Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen: Mit diesem Ziel laden der Arbeitskreis „Migrantinnen“ des Hannoverschen Interventionsprogramms gegen Häusliche Gewalt, das Referat für Frauen und Gleichstellung der Landeshauptstadt Hannover, das Team Gleichstellung der Region Hannover und der Verein baobab - zusammensein e.V. für Montag, 27. November, von 9.30 bis 14 Uhr zu einem Fachtag mit dem Titel „Weibliche Genitalverstümmelung/Female Genital Mutilation (FGM)“ ins Haus der Region Hannover, Hildesheimer Straße 18, ein.Die Veranstaltung ist Teil eines Veranstaltungsprogramms, das im November rund um das Thema Gewalt ansteht: Am 25.November ist Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. Seit 1981 organisieren Menschenrechtsorganisationen alljährlich zum 25. November Veranstaltungen, bei denen die Einhaltung der Menschenrechte von Frauen und Mädchen auf der Agenda stehen. Ins Zentrum rücken dabei Themen wie Zwangsprostitution und sexueller Missbrauch ebenso wie Genitalverstümmelung, Häusliche Gewalt und Zwangsheirat.