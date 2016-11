Gewinn-Nummern des Lions-Clubs-Adventskalender

Wedemark. Wie schon in den letzten Jahren hat der Lions Club Wedemark erneut einen Advents-Los-Kalender herausgebracht. Die Einnahmen gehen in vollem Umfang an soziale und gemeinnützige Projekte in der Wedemark. Folgende Nummern haben gewonnen: 1. Dezember – die Nummern 98, 1584, 170, 221, 381, 1826, 1979, 673, 1557, 1013 je ein Einkaufsgutschein im Wert von 25 Euro von der Goldschmiede Wiek; die Nummern 294, 1585, 1254, 1070, 1943 je einen Blumengutschein im Wert von 20 Euro von der Wedemark Floristik; die Nummern 1576, 1672, 220 je einen Restaurantgutschein im Wert von 20 Euro vom Restaurant Höpershof; 2. Dezember – die Nummern 1392, 1568, 1451, 503 je einen Restaurantgutschein im Wert von 25 Euro vom Restaurant Am Springhorstsee; die Nummern 928, 1344, 595, 1587, 1918 je einen Einkaufsgutschein für den Hofladen von Hemme Milch; die Nummer 664 einen ferngesteuerten Spielzeug-Lkw gesponsert vom REWE-Markt Zwingmann.

Die Gewinn-Nummern wurden unter notarieller Aufsicht ausgelost. Weitere Infos sind auch auf der Homepage www.lions-wedemark.de zu finden.