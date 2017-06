Gottes Geist baut Brücken

Pfingstgottesdienst an der Vesbecker Wassermühle

Vesbeck. Die Kirchengemeinden Helstorf-Abbensen feiert am Pfingstmontag, 5. Juni, 10 Uhr, einen Familiengottesdienst zum traditionellen Mühlentag an der Vesbecker Wassermühle und lädt herzlich dazu ein. Kinder schöpfen Wasser aus der Beeke, mit dem dann ein Kind getauft wird. Alle Kinder, die kommen, können ihre Taufkerze mitbringen. Fröhliche Lieder und eine Bibelgeschichte erzählen davon, was es heißt, von Gottes gutem Geist erfüllt zu sein. Im Anschluss lädt der Mühlenverein dazu ein, noch beisammen zu bleiben und miteinander das Mühlenfest zu feiern. Es warten kulinarische Genüsse und mancherlei Aktionen.