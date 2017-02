Gottes Jahr hat viele Farben

Mellendorf (ma). Am Sonnabend, 4. März, ist wieder „Knirpskirche“ in Mellendorf. Alle kleinen Menschen, ihre Eltern, Geschwister und Freunde sind herzlich eingeladen. Der Gottesdienst beginnt um 16 Uhr in der St-Georgs-Kirche in Mellendorf. Zu Gast ist der wissbegierige Charly. Er möchte wissen, welche Farben das Kirchenjahr hat und warum in jeder Kirche so schöne, bunte Tücher vor dem Altar und der Kanzel hängen.