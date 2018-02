Gottesdienste zum ökumenischen Weltgebetstag

Region. Der Ökumenische Weltgebetstag der Frauen wird in diesem Jahr am Freitag, 2. März, gefeiert. Die Texte, Lieder und Gebete zu diesem Tag unter der Überschrift „Gottes Schöpfung ist sehr gut!“ wurden von Frauen aus dem südamerikanischen Land Surinam erarbeitet und zusammengestellt. Im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen haben Frauen aus vielen Gemeinden die Regionalgottesdienste zum Weltgebetstag in einer ökumenischen Werkstatt vorbereitet und laden nun alle Interessierten – Frauen, Männer und Jugendliche – ein, den Weltgebetstag gemeinsam zu feiern.Die Gottesdienste finden statt am Freitag, 2. März, um 18 Uhr in der St.-Nikolai-Kirche in Kirchhorst und in der St.-Paulus-Kirche Langenhagen. Am selben Tag bereits um 17 Uhr wird der Gottesdienst zum Weltgebetstag in der St.-Michaelis-Kirche in Bissendorf gefeiert; die Ludwig-Harms-Kirchengemeinde Fuhrberg lädt für 19.30 Uhr zum Gottesdienst ins Gemeindehaus ein.