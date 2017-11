Gottesdienst

Bissendorf. Zu einem Gottesdienst für Groß und Klein lädt die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 3. Dezember, um 11 Uhr in die Michaeliskirche nach Bissendorf ein. Familienfreundlich ist nicht nur die Uhrzeit – der Gottesdienst verbindet traditionelle Adventslieder und frischen Gesang, zwischendurch wird es ganz lebendig werden in den Bankreihen und anschließend stehen Adventsgebäck und warme Getränke bereit. In der Vorbereitung waren viele Hände aktiv: Neben Diakonin Beate Harms und Pastor Thorsten Buck stand das Kindergottesdienstteam in der Backstube und der Kinderchor Sternenfänger lernte neue Lieder.