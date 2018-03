Gottesdienst mit Eiersuchen

Helstorf: Jung und Alt sind eingeladen die fröhliche Nachricht von der Auferstehung Jesu zu feiern, wenn am Ostermontag die Helstorfer Glocken zum 11-Uhr-Gottesdienst rufen. Fröhliche Bläserklänge vom Posaunenchor und Frühlingslieder vom neuen Kinderchor der Kirchengemeinde Helstorf-Abbensen bilden den musikalischen Rahmen. Konfirmanden zeigen in zwei kleinen Spielszenen den Weg der Jünger Jesu von tiefer Traurigkeit zu großer Freude, die in eine laute Osterfanfare Ausdruck findet. Im Anschluss an den Gottesdienst können die Erwachsenen bei Kaffee, Tee und Gebäck noch beisammen bleiben, während die Kinder rund um die Kirche Ostereier suchen.