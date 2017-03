Gottesdienst mit Konfirmanden

Helstorf. Ein ungewöhnliches Thema haben sich die Konfirmanden der Kirchengemeinde Helstorf für ihren Vorstellungsgottesdienst am Sonntag, 19. März, um 11 Uhr ausgewählt: „Ängste“. Angesichts all dessen, was in der Welt geschieht und viele Menschen besorgt, haben sie sich am vergangenen Wochenende in der Pfarrdiele Helstorf ausgiebig damit auseinandergesetzt, was es für Ängste gibt, woher sie rühren, ob Ängste nur schlimm sind, oder ob sie auch einen Sinn haben. Und sie haben die Bibel befragt, wie dort mit Ängsten umgegangen wird, welche Lösungen der christliche Glaube bietet. Dazu haben sie Texte geschrieben, ein Rollenspiel ausgearbeitet und einstudiert, und Bilder gemalt. Um dem gewichtigen Thema etwas entgegenzusetzen, haben sie fröhliche, mutmachende Lieder und Instrumentalstücke ausgewählt, die sie zum Teil auch selbst auf ihren Instrumenten begleiten und darbieten.

Der Gottesdienst wird nicht, wie die anderen Gottesdienste bis Ostern in der Pfarrdiele stattfinden, sondern in der Helstorfer Kirche, denn die Jugendlichen hoffen auf viele Besucher.