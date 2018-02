Gottesdienst mit Konfirmanden

Helstorf. Ein im wahrsten Sinne des Wortes freudiges Thema haben sich die Konfirmanden der Kirchengemeinde Helstorf für ihren Vorstellungsgottesdienst am Sonntag, 18. Februar, um 11 Uhr ausgewählt: „Lebensfreude“. Was ist das Beste am Leben? Dazu wollen die jungen Leute eine Umfrage unter Passanten präsentieren. Wodurch erfährt man Lebensfreude? Kann der christliche Glaube dazu helfen, und wenn ja, wie? Das sind Fragen, die sie sich gestellt haben und deren Antworten sie in Rollenspiel, Bildern und Liedern der Gemeinde vorstellen wollen. Es soll ein fröhlicher Gottesdienst werden, bei dem die Lebensfreude auch für die Besucher erfahrbar wird. Der Gottesdienst wird nicht, wie die anderen Gottesdienste bis Ostern in der Pfarrdiele stattfinden, sondern in der Helstorfer Kirche, denn die Jugendlichen hoffen auf viele Besucher.