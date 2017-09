Gottesdienst und Friedhofsführung

Bissendorf. Die St.-Michaelis-Kirchengemeinde wird auf ihrem Friedhof ab Mitte September neue, pflegeleichte Bestattungsformen anbieten. Neben Erd- und Urnenbestattungen im neu angelegten Rhododendron-Garten werden auch Urnenbestattungen unter dem Ruhebaum möglich sein. Mit einem festlichen Gottesdienst in der Friedhofskapelle (Am Hellenfeld) um 9.30 Uhr wird am Sonntag, 17. September, der Tag des Friedhofs eingeläutet. Im Gottesdienst wird die Sopranistin Julia-Sophie Kober singen. Anschließend werden die neuen Bestattungsformen ihrer Bestimmung übergeben. Danach wird Friedhofsgärtner Hans-Jürgen Klipphahn eine Führung über den Friedhof anbieten.