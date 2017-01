Gottesdienst zum Auftakt

Neujahrsempfang der Kirchengemeinde

Helstorf/ Abbensen. Am Sonntag, 8. Januar, bittet die Kirchengemeinde Helstorf-Abbensen schon um 10 Uhr zum Gottesdienst in die Helstorfer Kirche, denn dieser bildet den Auftakt zum traditionellen Neujahrsempfang der Gemeinde. Der Posaunenchor und der Chor Joy of Gospel, sowie die Lektoren und die Lektorin der Gemeinde werden den Gottesdienst gestalten. Im Anschluss wird in der Pfarrdiele weitergefeiert: mit einem vergnüglichen gemeindeinternen Rückblick auf das Jahr 2016 durch Pastorin Annedore Wendebourg, mit Suppe zum Sattessen und kleinen Köstlichkeiten auf dem Büffet sowie kulturellen Leckerbissen. So wird der Senioren-Tanzkreis des DRK eine Darbietung geben und der Kirchenchor einige fröhliche Lieder singen. Und natürlich gibt es Sekt oder Saft, um auf das neue Jahr anzustoßen.