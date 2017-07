Gottesdienst zur Einschulung

Resse. In der Kapernaumkirche in Resse (Martin-Luther-Straße 10) wird am Sonnabend, 5. August, um 9.30 Uhr Einschulungsgottesdienst gefeiert. Eingeladen sind alle neuen Schulkinder, die anschließend in der Grundschule Resse in die erste Klasse starten, und alle, die zu ihnen gehören. Dieser Gottesdienst wird von einem Team der Kita, der Kirchengemeinde und Pastorin Lonkwitz vorbereitet und durchgeführt.