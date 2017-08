Grillen mit Caren Marks

Elze. Die Abteilung Elze der SPD Wedemark lädt alle Genossen, Freunde und interessierten Mitbürger herzlich ein zu einem gemütlichen Grillabend mit ihrer Kandidatin für die Bundestagswahl, Caren Marks MdB, am Freitag, 25. August , ab 19 Uhr an der alten Schule in Elze an der Poststraße bei Gegrilltem, Getränken, Musik und Gesprächen. Caren Marks stellt sich dort gerne allen Fragen und freut sich auf angeregte Diskussionen beim Grillen unter hoffentlich blauem Himmel. Im Falle von Regen kann aber in die Räumlichkeiten

der alten Schule ausgewichen werden.