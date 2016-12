Gründung einer Fußballgruppe für Kinder mit geistiger oder körperlicher Behinderung

Schwarmstedt. Die Gründung einer Fußballgruppe für Kinder mit geistiger oder körperlicher Behinderung ist in Schwarmstedt geplant. Gesucht werden Kinder ab sechs Jahren mit körperlicher oder geistiger Behinderung, die Interesse haben in Schwarmstedt in einer Fußballgruppe mitzumachen. Hierbei soll es nicht um das Spiel nach Fußballregeln, sondern um den Spaß am Kicken gehen. Bei Interesse bitte melden bei Ingrid Kramer unter Telefon (0 50 71) 51 06 23.