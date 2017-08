Gründungsversammlung

Mellendorf. Am Donnerstag, 31. August, um 19 Uhr findet die Gründungsversammlung des Vereins Bürgerbus WedeBiene in den Räumen des Mehrgenerationenhauses, Gilborn 6 statt. Ziel ist es, bedürftigen und älteren Mitbürgern Wedemark eine Möglichkeit zu bieten, zum Arzt, zu Behörden oder zum Einkaufen gebracht zu werden. Der Verein wird mit Unterstützung der Gemeinde Wedemark und (noch zu findenen) Sponsoren und durch Spendengelder und Mitgliedsbeiträge einen Kleinbus betreiben, der von ehrenamtlichen Mitarbeitern gefahren wird und nach Absprache die Vereinsmitglieder transportiert. Der gesamte Plan für das Projekt wird am Gründungsabend erläutert.