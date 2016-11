Grünkohlessen

Wennebostel. Traditionell im November lädt die SPD-AG 60 plus Mitglieder, Freunde und Gäste zum Grünkohlessen bei Bludau in Wennebostel ein. Am Montag, 14. November, ist es wieder so weit. Eine leckere Portion Grünkohl mit Brägenwurst, Kassler und Wellfleisch gibt es für 13 Euro. Alternativ steht zum gleichen Preis eine Schlachteplatte im Angebot. In beiden Fällen ist sogar ein Schnaps inklusive. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann dies noch bis zum Montag, 7. November, beim Vorsitzenden, Ronald Fischer unter Telefon (0 51 30) 71 66 erledigen. Im Anschluss an das Essen haben die Teilnehmer dann die Möglichkeit, Aktuelles aus Politik und Gesellschaft zu diskutieren. Themen gibt es mehr als genug, unter anderem stehen die ersten Ortsratssitzungen nach der Kommunalwahl im September bevor.