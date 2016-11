Grünkohlessen

Elze. Am Freitag, 18. November, um 19 Uhr findet das Grünkohlessen der SPD Hellendorf im Gasthaus Goltermann in Elze statt. Mitglieder, Freunde und Bekannte sind herzlich eingeladen. Anmeldungen bitte bis zum 13. November an Heiner Peterburs unter Telefon (01 77) 8 89 31 01.