Grünkohlessen

Schlage-Ickhorst. Zu seinem traditionellen Grünkohlessen lädt der CDU-Ortsverband Bissendorf-Resse am Freitag, 18. November, um 19 Uhr in das Gasthaus „Zum alten Zöllnerhaus“ in Schlage-Ickhorst ein. Es wird ein Grünkohl-Büfett zum Preis von 16,50 Euro pro Person angeboten. Gäste sind herzlich willkommen. Anmeldungen ab sofort bei Susanne Brakelmann unter Telefon (0 51 30) 82 03 und Susanne Kopp (0 51 30) 7 98 60.