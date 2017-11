Grünkohlessen

Wennebostel. Wie in jedem Jahr lädt die SPD-AG 60 plus Mitglieder, Freunde und Gäste zum Grünkohlessen bei Bludau in Wennebostel, Alter Postweg 8 ein. Am Montag, 13. November, um 13 Uhr ist es wieder soweit. Jeweils zwei Bregenwürste, Kassler und Wellfleisch sowie Beilagen werden für 13 Euro angeboten. Wer lieber eine Schlachteplatte verzehren möchte, wird natürlich auch gern zum gleichen Preis bedient. Sogar ein Schnaps ist in beiden Fällen inklusive. Wer sich noch nicht bei der Zusammenkunft im Oktober angemeldet hat, kann dies noch bis zum Mittwoch, 8. November, beim Vorstand unter der Telefonnummer (0 51 30) 71 66 nachholen. Im Anschluss an das gemeinsame Essen wird dann über die Koalitionsverhandlungen im Bund und in Niedersachsen diskutiert. Auch die Bemühungen, die SPD zu erneuern, werden besprochen. Zu guter Letzt werden die Anmeldungen für die Weihnachtsfeier im Dezember entgegengenommen.